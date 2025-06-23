وقال أردوغان في كلمة له، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتحاد “مامور-سان”، بالعاصمة أنقرة، إن تركيا ترفض "بشكل واضح وصريح" أي هجمات تستهدف سيادة إيران وأمن المنطقة مهما كان مصدرها.

وأضاف: "نبذل جهوداً مكثفة لمنع تحول هجمات إسرائيل وداعميها ضد جارتنا إيران إلى كارثة أكبر"، متابعاً “سنقف بكل قوة في وجه الهجمات التي تستهدف منطقتنا”.

وذكر الرئيس أردوغان أن بلاده استضافت اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي، واجتماعات أخرى، وأنه سيحضر اجتماع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، مشيراً إلى أنه من خلال كل تلك الاجتماعات تعمل أنقرة على وقف الكارثة المحتملة على المنطقة.

في سياق منفصل، أكد أردوغان دعم بلاده لقطاع غزة، موضحاً: “قطعنا علاقاتنا التجارية كافة مع إسرائيل نصرة لغزة”، متابعاً “صرفنا النظر عن 9 مليارات دولار من حجم التبادل التجاري مع إسرائيل”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.