تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان: نرفض بشكل واضح وصريح استهداف سيادة إيران وأمن المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، رفض بلاده "بشكل واضح وصريح" الاعتداء على إيران وسيادة أراضيها، مهما كان مصدر هذا الاعتداء.
أردوغان: نرفض بشكل واضح وصريح استهداف سيادة إيران وأمن المنطقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع نقابي، في أنقرة / AA
23 يونيو 2025

وقال أردوغان في كلمة له، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتحاد “مامور-سان”، بالعاصمة أنقرة، إن تركيا ترفض "بشكل واضح وصريح" أي هجمات تستهدف سيادة إيران وأمن المنطقة مهما كان مصدرها.

وأضاف: "نبذل جهوداً مكثفة لمنع تحول هجمات إسرائيل وداعميها ضد جارتنا إيران إلى كارثة أكبر"، متابعاً “سنقف بكل قوة في وجه الهجمات التي تستهدف منطقتنا”.

وذكر الرئيس أردوغان أن بلاده استضافت اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي، واجتماعات أخرى، وأنه سيحضر اجتماع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، مشيراً إلى أنه من خلال كل تلك الاجتماعات تعمل أنقرة على وقف الكارثة المحتملة على المنطقة.

في سياق منفصل، أكد أردوغان دعم بلاده لقطاع غزة، موضحاً: “قطعنا علاقاتنا التجارية كافة مع إسرائيل نصرة لغزة”، متابعاً “صرفنا النظر عن 9 مليارات دولار من حجم التبادل التجاري مع إسرائيل”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us