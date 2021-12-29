سياسة
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العنف في الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق نار في كولورادو إلى 5
أعلنت الشرطة الأمريكية ارتفاع عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في كولورادو وانتهى بمقتل المهاجم إلى خمسة، وتمكّن عناصر شرطة "ليكوود" بناء على معلومات جُمعت من مواقع الهجمات السابقة من تحديد هوية المهاجم.
العنف في الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق نار في كولورادو إلى 5
عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في كولورادو يرتفع إلى 5 أشخاص / AP
29 ديسمبر 2021

ارتفع عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في كولورادو وانتهى بمقتل المهاجم إلى خمسة، وفق ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

ووقع الهجوم في أربعة مواقع مختلفة على الأقل في مدينتي دنفر وليكوود، وفق ما أعلنت الشرطة التي أفادت في البداية بسقوط أربعة قتلى.

وقُتلت امرأتان وأصيب رجل بجروح في أول موقع في دنفر، بحسب الشرطة، فيما قُتل رجل آخر أيضاً بالرصاص خارج منزله.

ومِن ثمّ، توجّه المسلّح إلى ليكوود المجاورة حيث قتل رجلاً وأصاب شخصاً آخر بجروح.

وتمكّن عناصر شرطة ليكوود بناء على معلومات جُمعت من مواقع الهجمات السابقة من تحديد هوية المهاجم أثناء انتقاله إلى موقع آخر.

ودخل المهاجم لاحقاً إلى مركز للتسوق حيث قتل موظفة بإطلاق النار عليها، وفق الشرطة. وهناك، واجهته إحدى عناصر الشرطة التي طلبت منه إلقاء سلاحه ليتبادلا إطلاق النار ما أسفر عن إصابة الشرطية بجروح ومقتل المهاجم.

وأفاد الناطق باسم شرطة ليكوود جون روميرو أن "المسلّح قُتل على الفور"، مشيراً إلى أن الشرطية "في حالة جيدة" لكنها ستحتاج إلى مزيد من العمليات الجراحية.

ولم تتضح دوافع المهاجم، لكن الشرطة قالت إنه "بناء على ما نعرفه، يبدو أن المهاجم كان يستهدف أشخاصاً معيّنين".

وعثرت الشرطة على قطعتي سلاح بحوزته.

ويمثّل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق في الولايات المتحدة، حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبياً مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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