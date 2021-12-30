سياسة
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بعد أن اعتبره كثيرون محرضاً على التحرش.. "ستروين" تسحب إعلان عمرو دياب
شركة "ستروين" Citroën الفرنسية تسحب إعلانها الترويجي الجديد لسيارتها الذي يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، وذلك بعدما اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مسيئاً إلى المرأة ومحرضاً على التحرش". تَعرَّف التفاصيل.
بعد أن اعتبره كثيرون محرضاً على التحرش.. "ستروين" تسحب إعلان عمرو دياب
الشركة قالت إنها تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح مع التحرش / AP
30 ديسمبر 2021

أعلنت شركة "ستروين" Citroën الفرنسية لصناعة السيارات سحب إعلانها الترويجي الجديد لأحدث تقنية في سياراتها الذي ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مسيئاً إلى المرأة ومحرضاً على التحرش".

وفي الفيديو يستخدم دياب كاميرا في مرآة سيارته لتصوير امرأة تعبر الطريق، ويبدو ذلك من دون موافقتها. ثم يظهران فيما بعد معاً.

وعلى الرغم من أن الإعلان أُطلق في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، فإنه تعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وحذر تعليق على حساب Citroën Egypt على موقع إنستغرام من أن الرجال الذين يشاهدون الإعلان "قد يعتقدون خطأً أن التقاط صورة غير مرغوب فيها لامرأة قد يؤدي إلى موعد معها"، في حين أنهم في الواقع قد يواجهون المحاكمة والسجن.

من جانبها ردت الشركة في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ستروين تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكل أشكاله".

في السنوات الأخيرة تحدثت عشرات النساء المصريات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء الجنسي في مصر.

وفي يوليو/تموز أقر البرلمان المصري عقوبات أكثر صرامة على التحرش الجنسي، إذ عدل قانون العقوبات لجعلها جناية ورفع العقوبة إلى ما لا يقل عن عامين في السجن بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب غرامة تتراوح بين 6370 دولاراً و12740 دولاراً أمريكياً.

ومع ذلك اتُّهمت السلطات المصرية بالفشل المتكرر في التحقيق مع الرجال المتهمين بالتحرش الجنسي أو الاعتداء على النساء والفتيات، ومقاضاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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