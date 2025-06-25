الحرب على غزة
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قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
ظهر قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في احتفالات وسط العاصمة طهران، بعد 12 يوماً من مزاعم اغتياله في هجمات إسرائيلية.
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني / AFP
25 يونيو 2025

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن قاآني ظهر الثلاثاء، لأول مرة علناً خلال احتفالات "النصر" وسط طهران، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وظهر قاآني في الصور وهو يتجول في ساحة الاحتفال برفقة حراسه ويتبادل الحديث مع المواطنين. وأرفقت "إرنا" الصور بتعليق: "الظهور الأول لقاآني بعد 12 يوماً من العدوان الإسرائيلي".

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ادعت، في 13 يونيو/حزيران الجاري، نقلاً عن "مصادر إيرانية لم تسمِّها"، أن قاآني قُتل في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، "احتفالات نصر" بمشاركة حشود كبيرة من المواطنين، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد نحو أسبوعين من الهجمات المتبادلة.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصاباً، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلَّف دماراً وذعراً غير مسبوقين، فضلاً عن 28 قتيلاً و3 آلاف و238 جريحاً، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران، مدَّعيةً "نهاية" برنامجها النووي، فردَّت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT Arabi
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