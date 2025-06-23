جاء ذلك في معرض تقييمه للأضرار التي لحقت بثلاث منشآت نووية جراء الغارات الجوية الأمريكية على إيران فجر الأحد، عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال".

وأكد ترمب أن المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة في إيران "دمرت بالكامل"، ونفى صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية تفيد عكس ذلك، مشيراً إلى أن "اللاأخلاقية في وسائل الإعلام لا تنتهي”.

وكانت الولايات المتحدة شنت، فجر الأحد، سلسلة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية رئيسية، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، في إطار دعمها العسكري والاستخباراتي واللوجيستي لإسرائيل، التي تشن منذ 13 يونيو/حزيران هجمات موسعة على أهداف نووية وعسكرية في إيران.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو مواقع إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، حسب بيانات رسمية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر. فيما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضاً على قاعدة أمريكية في العراق.











