وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر منصة إكس: "سلاح الجو يهاجم أهدافاً عسكرية في طهران".

ولم يوضح الجيش طبيعة هذه الأهداف، لكنه نشر مقاطع مصورة توثق إقلاع مقاتلات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل على إيران.

كما ادعى أنه دمر 3 مروحيات عسكرية في قاعدة بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، ضمن عدوانه المستمر منذ الجمعة الماضي.

وقال الجيش، في بيان: "سلاح الجو دمر ثلاث مروحيات حربية إيرانية إضافية في قاعدة عسكرية بكرمنشاه"، على بعد 525 كلم غربي العاصمة طهران.

وأضاف أن المروحيات "كانت مخصصة لاستهداف قطع سلاح الجو (الإسرائيلية) العاملة في الأجواء الإيرانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال جيش الاحتلال عبر بيان مقتضب: "سلاح الجو يهاجم أهدافاً عسكرية في طهران"، من دون تفاصيل.

ونشر مقاطع مصورة توثق إقلاع مقاتلات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل على إيران.

اعتقال عدة أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل

في غضون ذلك، أعلنت إيران، الأربعاء، اعتقال عدد كبير من الأشخاص في محافظات طهران وأراك وخرم آباد بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية شبه الرسمية أنه "جرى الكشف عن عدد كبير من العملاء والمرتزقة المرتبطين بإسرائيل واعتقالهم" في محافظة أراك.

كما لفت بيان صادر عن قائم مقامية منطقة بهارستان في طهران، إلى الكشف عن فريق يتجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي، مشيراً إلى اعتقالهم "قبل تنفيذهم أي عملية تخريبية".

وأشار إلى اعتقال طالب جامعي أجنبي في عملية نُفذت في منطقة ري بطهران، وعُثر في هاتفه على ملفات تتعلق بتدريب على الطائرات المسيرة وتصنيع القنابل.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال طبيب وابنه في محافظة خرم آباد بتهمة التجسس.

ولفتت إلى مصادرة نحو 300 طائرة مسيرة صغيرة من منزل الطبيب.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، بينما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.



