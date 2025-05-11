وشدد الرئيس أردوغان على أهمية الاستفادة من اللحظة التاريخية التي وصلت إليها الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتحقيق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى السلام الدائم.

وأضاف أردوغان أنه يمكن لتركيا أن تستضيف المفاوضات بين الجانبين، لتسهم في إيجاد حل دائم للصراع.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن استئناف المفاوضات الخاصة بإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى جهود إعادة بناء أوكرانيا، يتطلب استمرار التعاون الوثيق بين بلاده وفرنسا، مشدداً على ضرورة إدارة هذه العمليات بحساسية عالية لضمان نتائج إيجابية.

وتعد هذه المباحثات جزءاً من جهود مستمرة على المستوى الدولي لتهدئة الأوضاع في أوكرانيا وتقديم الدعم للمجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حلول سلمية.