تركيا
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أردوغان وماكرون يتباحثان هاتفياً حول العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذ جرى تناول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الهامة.
أردوغان وماكرون يتباحثان هاتفياً حول العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون / AA
11 مايو 2025

وشدد الرئيس أردوغان على أهمية الاستفادة من اللحظة التاريخية التي وصلت إليها الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتحقيق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى السلام الدائم.

وأضاف أردوغان أنه يمكن لتركيا أن تستضيف المفاوضات بين الجانبين، لتسهم في إيجاد حل دائم للصراع.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن استئناف المفاوضات الخاصة بإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى جهود إعادة بناء أوكرانيا، يتطلب استمرار التعاون الوثيق بين بلاده وفرنسا، مشدداً على ضرورة إدارة هذه العمليات بحساسية عالية لضمان نتائج إيجابية.

وتعد هذه المباحثات جزءاً من جهود مستمرة على المستوى الدولي لتهدئة الأوضاع في أوكرانيا وتقديم الدعم للمجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حلول سلمية.

مصدر:TRT Arabi
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