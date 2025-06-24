تركيا
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‎أردوغان يصل ‎إلى هولندا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات ‎الناتو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهولندية أمستردام، للمشاركة في قمة زعماء الناتو المقررة في مدينة لاهاي.
‎أردوغان يصل ‎إلى هولندا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات ‎الناتو
‎أردوغان يصل إلى هولندا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الناتو ‎ / AA
24 يونيو 2025

وكان في استقبال أردوغان بمطار شيفول الدولي في أمستردام، الممثل التركي الدائم لدى الناتو السفير باسات أوزتورك، وسفير أنقرة لدى لاهاي سلجوق أونال، وعدد من المسؤولين الهولنديين.

وعقب مراسم الاستقبال، توجه الرئيس التركي إلى مدينة لاهاي، حيث ستعقد القمة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات خلال القمة، التي ستشهد تبادلاً للآراء بشأن التهديدات والمخاطر التي تواجه منطقة أوروبا والأطلسي.

وستركز القمة على التزام الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتناسب مع متطلبات البيئة الأمنية الحالية.

كما سيجري تقييم جهود الردع والدفاع لحلف الناتو في مواجهة التهديدات الرئيسة التي حُددت مسبقاً.

مصدر:TRT ARABI
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