سياسة
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ترمب يقدّم مقترحاً لافتعال مواجهة بين روسيا والصين.. ما هو؟
قدم الرئيس الأمريكي السابق مجموعة من التصريحات والمقترحات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، فماذا قال؟
ترمب يقدّم مقترحاً لافتعال مواجهة بين روسيا والصين.. ما هو؟
ترمب: "هم يبدؤون القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس مستلقين ونتفرج". / Reuters
6 مارس 2022

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على بلاده، قصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني، ثم الإلقاء باللائمة على الصين.

وحسب تقارير صحفية أمريكية، أكد ترمب في خطابه أمام اجتماع اللجنة الوطنية للمانحين الجمهوريين، ضرورة تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القول إنهم لن يضربوا روسيا.

ووصف ترمب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه "نمر من ورق"، وقدّم مقترحاً بأن تعلّق الولايات المتحدة علم الصين على طائرات "إف-22"، وتقصف بها روسيا، ثم تلقي باللائمة على الصين.

وتابع: "هم يبدؤون القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس مستلقين ونتفرج".

وقد استقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون دعابة ترمب بالضحك والتصفيق.

وكان ترمب قد زعم في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يغز دولة أخرى، فقط في عهده، متفاخراً بأن السبب كان علاقته الجيدة به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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