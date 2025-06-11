تركيا
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أردوغان يعلن توقيع اتفاقية مع إندونيسيا لتصدير 48 مقاتلة تركية من طراز "قآن"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن تركيا وقعت اتفاقية مع جاكرتا لإنتاج وتصدير 48 مقاتلة تركية من طراز "قآن" (KAAN) إلى إندونيسيا، واصفاً الصفقة بـ"عقد التصدير القياسية في تاريخ تركيا".
أردوغان يعلن توقيع اتفاقية مع إندونيسيا لتصدير 48 مقاتلة تركية من طراز "قآن"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو بالعاصمة أنقرة في أبريل/نيسان 2025 / AA
منذ 2 ساعات

وأورد الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس: "في إطار الاتفاقية التي وقعناها مع صديقتنا وشقيقتنا إندونيسيا، سيتم إنتاج 48 مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتصديرها إلى إندونيسيا، كما ستتم الاستفادة من القدرات المحلية الإندونيسية في الإنتاج".

وأعرب أردوغان عن تمنياته في أن يكون الاتفاق الذي يكشف عن مدى التطور الذي وصل إليه قطاع صناعة الدفاع التركية، مفيداً لكل من تركيا وإندونيسيا.

وتابع الرئيس التركي: "أود أن أتقدم بالتحية والشكر لنظيري الموقر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي كان له دور كبير في توقيع الاتفاقية".

وهنأ أردوغان المؤسسات والشركات التركية المساهمة في إنتاج المقاتلة "قآن" وتصديرها إلى إندونيسيا، واصفاً الصفقة بـ"عقد التصدير القياسية في تاريخ تركيا".

كما أعرب عن تمنياته بدوام النجاح والتوفيق لجميع الشركات التركية التي قدمت الدعم للمشروع، مؤكداً أن بلاده ستواصل تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلية بشكل أكبر.

وشكر الرئيس التركي العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية التركية كافة.

ومقاتلة "قآن" من الجيل الخامس طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، ويمكنها أداء مهام قتالية جو- جو، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

مصدر:TRT Arabi
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