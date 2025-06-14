وذكرت الهيئة الإسرائيلية، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ 201 من الأشخاص أصيبوا منذ بدء القصف الإيراني مساء الجمعة، رداً على الهجوم الإسرائيلي المباغت على الأراضي الإيرانية فجر اليوم ذاته.

وأشارت المؤسسة، إلى أنّ "من بين المصابين 3 قتلى وأن اثنين من المصابين بحالة حرجة، أما باقي الإصابات فتراوحت بين خطيرة وطفيفة". وقالت إنّ "مئات الإسرائيليين أصيبوا بالهلع جراء الصواريخ الإيرانية".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستاً.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جداً" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعاً استراتيجياً، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعدّ الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً واضحاً من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.