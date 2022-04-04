سياسة
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أمريكا تمتنع عن فتح القنصلية في القدس إلا بشرط يتعلق بالأسرى.. ما هو؟
تَعرَّف الشرط الذي تُصِرّ عليه الإدارة الأمريكية لفتح القنصلية في القدس، ويشكّل ضغطاً على السلطة الفلسطينية.
أمريكا تمتنع عن فتح القنصلية في القدس إلا بشرط يتعلق بالأسرى.. ما هو؟
تشترط الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية قطع رواتب الأسرى مقابل فتح القنصلية بالقدس - أرشيفية  / AA
4 أبريل 2022

الإدارة الأمريكية تشترط على السلطة الفلسطينية مقابل فتح القنصلية في القدس أن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وتبنت الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية، في ما يتعلق برواتب الأسرى، نقلاً عن مصدر فلسطيني مسؤول للصحيفة العبرية.

وقال المصدر إن السلطة "لا تنوي الاستجابة للشرط الأمريكي بربط فتح القنصلية بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى"، مشدّداً على أن هاتين قضيتان منفصلتان.

ووصف المصدر ذلك الشرط بأنه "مؤسف ومستهجَن"، مؤكداً أنها قضية داخلية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الحوار مع الإدارة الأمريكية مستمرّ رغم الأزمة الحالية.

وعام 1999 أقرت السلطة الفلسطينية قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية، وبموجب ذلك القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً، ولا يمكن قطعه إلا بمبرّر قضائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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