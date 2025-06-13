وقال التليفزيون الرسمي الإيراني، إنه وفقاً للمعلومات الأولية، قُتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح في الهجمات الإسرائيلية على مناطق سكنية في طهران.

وقالت مصادر محلية، إن بعض المباني السكنية في طهران تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما اتخذت قوات الأمن إجراءات وقائية ومنعت الاقتراب من تلك المواقع.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 31 آخرين بمدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمنشاه.

ونقلت الوكالة عن محافظ مدينة قصر شيرين، محمد شفيعي، تصريحاته بأن إسرائيل قصفت معبر خسروي الحدودي مع العراق، الذي يُعد طريقاً مهماً للحركة التجارية.

كما أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، مقتل 6 علماء نوويين في الضربات الإسرائيلية، موضحة أن العلماء هم "عبد الحميد مينوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، مطلبي زاده، محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي".

استهداف المنشآت النووية

في سياق متصل، ذكرت "الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط"، في بيان نشره التليفزيون الرسمي بأن منشآت التكرير وخزانات النفط لم تتعرض لأي ضرر جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أن الأنشطة في منشآت النفط مستمرة بشكل طبيعي، وأن توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد لم يشهد أي انقطاع.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس شرطة المرور سيد تيمور حسيني قوله، إن الطريق السريع القريب من منشأة نطنز النووية، الواصل بين مدينتي قم وأصفهان، أُغلق حتى إشعار آخر، بعد الغارات الإسرائيلية.

وأشار حسيني إلى أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن حالة الطريق، وفق الوكالة الرسمية.

وفجر اليوم الجمعة بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله أهدافاً نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال جيش الاحتلال، إنه "أطلق بتوجيهات من المستوى السياسي هجوماً استباقياً دقيقاً متكاملاً لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "استكملت عشرات الطائرات الحربية قبل قليل الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني، من بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية وعديد من القدرات العسكرية".