وقصفت مقاتلات إسرائيلية الجامعة، إذ شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع عقب الهجوم، في حين لم ترِد معلومات مؤكدة بعدُ حول وقوع ضحايا أو خسائر.

وتُعَدّ جامعة الإمام الحسين من المؤسسات العسكرية والأكاديمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتقدم برامج متخصصة في الهندسة النووية والإلكترونيات، والعلوم العسكرية والأمنية، والاستخبارات، وعلوم الصواريخ والدفاع الجوي، والحرب السيبرانية.

ومنذ فجر الجمعة الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين في إسرائيل.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات ترامب التي دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.