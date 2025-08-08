وقال دوران، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده ترفض بشدة قرار الاحتلال الكامل للقطاع الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" فجر اليوم، بعد عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة "تدريجية" لاحتلال غزة بالكامل.
وأوضح أن مخططات إسرائيل وهجماتها "تستهدف البشرية جمعاء وتقوض السلام والاستقرار"، مؤكداً أن تكريس الاحتلال "انتهاك للأعراف القانونية الدولية والقيم الإنسانية".
وأضاف: "مع استمرار القصف العنيف على المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن ما تفعله إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية واضحة، لا مبرر للاحتلال أو الظلم أو الاعتداء على حياة الأبرياء، ولا يمكن إسكات ضمير الإنسانية".
وشدد دوران على ضرورة أن يعارض المجتمع الدولي هذه الخطوات الأحادية، وأن يبذل جهوداً فعّالة لإيجاد حل عادل، داعياً العالم إلى رفع صوته من أجل "الإنسانية والعدالة"، ومذكراً بموقف الرئيس رجب طيب أردوغان الرافض للصمت تجاه ما يجري في غزة.
ومساء الخميس، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، ليقر "الكابينت" فجر الجمعة، خطة نتنياهو.
وتنص الخطة، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15% من مساحة القطاع فقط، حسب مسؤولين محليين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.