تركيا
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة: إبادة جماعية واضحة ولا يمكن إسكات ضمير الإنسانية
أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل توسيع احتلالها في قطاع غزة، محذراً من أنه سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية.
أنقرة تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة: إبادة جماعية واضحة ولا يمكن إسكات ضمير الإنسانية
دائرة الاتصال التركية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة / AA
منذ 16 ساعات

وقال دوران، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده ترفض بشدة قرار الاحتلال الكامل للقطاع الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" فجر اليوم، بعد عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة "تدريجية" لاحتلال غزة بالكامل.

وأوضح أن مخططات إسرائيل وهجماتها "تستهدف البشرية جمعاء وتقوض السلام والاستقرار"، مؤكداً أن تكريس الاحتلال "انتهاك للأعراف القانونية الدولية والقيم الإنسانية".

وأضاف: "مع استمرار القصف العنيف على المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن ما تفعله إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية واضحة، لا مبرر للاحتلال أو الظلم أو الاعتداء على حياة الأبرياء، ولا يمكن إسكات ضمير الإنسانية".

وشدد دوران على ضرورة أن يعارض المجتمع الدولي هذه الخطوات الأحادية، وأن يبذل جهوداً فعّالة لإيجاد حل عادل، داعياً العالم إلى رفع صوته من أجل "الإنسانية والعدالة"، ومذكراً بموقف الرئيس رجب طيب أردوغان الرافض للصمت تجاه ما يجري في غزة.

ومساء الخميس، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، ليقر "الكابينت" فجر الجمعة، خطة نتنياهو.

وتنص الخطة، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

اختيارات المحرر

وحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15% من مساحة القطاع فقط، حسب مسؤولين محليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us