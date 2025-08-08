وقال دوران، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده ترفض بشدة قرار الاحتلال الكامل للقطاع الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" فجر اليوم، بعد عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة "تدريجية" لاحتلال غزة بالكامل.

وأوضح أن مخططات إسرائيل وهجماتها "تستهدف البشرية جمعاء وتقوض السلام والاستقرار"، مؤكداً أن تكريس الاحتلال "انتهاك للأعراف القانونية الدولية والقيم الإنسانية".

وأضاف: "مع استمرار القصف العنيف على المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن ما تفعله إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية واضحة، لا مبرر للاحتلال أو الظلم أو الاعتداء على حياة الأبرياء، ولا يمكن إسكات ضمير الإنسانية".

وشدد دوران على ضرورة أن يعارض المجتمع الدولي هذه الخطوات الأحادية، وأن يبذل جهوداً فعّالة لإيجاد حل عادل، داعياً العالم إلى رفع صوته من أجل "الإنسانية والعدالة"، ومذكراً بموقف الرئيس رجب طيب أردوغان الرافض للصمت تجاه ما يجري في غزة.

ومساء الخميس، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، ليقر "الكابينت" فجر الجمعة، خطة نتنياهو.

وتنص الخطة، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.