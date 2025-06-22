تركيا
2 دقيقة قراءة
فيدان: إعلان إسطنبول عبّر عن صوت موحَّد للعالم الإسلامي.. ولن ننسى الإبادة في فلسطين
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنّ "إعلان إسطنبول" الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي عبّر عن الموقف الموحَّد للعالم الإسلامي تجاه القضايا الدولية
فيدان: إعلان إسطنبول عبّر عن صوت موحَّد للعالم الإسلامي.. ولن ننسى الإبادة في فلسطين
فيدان: إعلان إسطنبول عبّر عن صوت موحّد للعالم الإسلامي ولن ننسى الإبادة في فلسطين / AA
22 يونيو 2025

وأشار فيدان إلى أنّ السياسات الإسرائيلية في نشر الفوضى لن تُنسي المسلمين ما يتعرّض له الفلسطينيون من إبادة.

جاء ذلك في منشورٍ لفيدان عبر منصة إكس الأحد، عقب اختتام أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي السبت والأحد.

وأعرب الوزير التركي عن شكره وتقديره لنظرائه ووفود الدول الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع، مؤكّداً أهمية الحضور والتفاعل الذي شهده المجلس.

وأضاف: "مع اعتماد إعلان إسطنبول اليوم، أوصلنا صوت العالم الإسلامي المشترك إلى المجتمع الدولي، وقد أقررنا 156 قراراً تتضمّن مقترحات عملية لمعالجة المشكلات المشتركة التي تواجه الدول الإسلامية والأقليات المسلمة حول العالم".

وأكّد فيدان أنّ أبرز ما تطرّق إليه جدول أعمال الدورة هو "الممارسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، التي تُعَدّ تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين"، مضيفاً أنّ المجتمِعِين قرّروا أيضاً تشكيل مجموعة اتصال خاصّة في ضوء المستجدات الحاصلة في إيران.

وشدّد وزير الخارجية التركي على أنّ "الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تصدير الأزمات وزرع التوترات في المنطقة، لن تنجح في طمس حقيقة ما يحدث في فلسطين، ولن تُنسي الأمة الإسلامية المذابح التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني".

ونوّه بأنّ حلّ مشكلات العالم الإسلامي يتطلّب قدراً كبيراً من التكاتف والوعي، مشيراً إلى أنّ "السبيل الوحيد للمضيّ قدماً هو الالتقاء على قيمٍ موحّدةٍ والعمل بوَعْيٍ أخويّ يتجاوز الحدود والاعتبارات السياسية".

وأكّد فيدان عزمه على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وزيادة فاعليتها خلال فترة رئاسته لمجلس وزراء الخارجية، بعد أن تسلّمها من وزير خارجية الكاميرون لوجون مبيلا.

يُذكر أنّ تركيا استضافت اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أعوام سابقة، تحديداً 1976 و1991 و2004.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة التعاون الإسلامي (المعروفة سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي) تأسّست في قمة عُقدت في العاصمة المغربية الرباط بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1969، ردّاً على إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

مصدر:aa
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us