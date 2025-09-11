ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزيرة الاندماج والأسرة وشؤون الاتحاد الأوروبي كلوديا بلاكولم قولها إن "الحجاب للأطفال يحدّ من رؤية الفتيات وحريتهن، لذلك فهو بوضوح علامة على القمع"، على حد تعبيرها.

وفي التفاصيل، من المقرر اتخاذ تدابير تدريجية حال حدوث انتهاكات للحظر، إذ ستتحدث إدارة المدرسة إلى الطالبة المعنية وتخبر والديها. وإذا لم يساعد ذلك فستُبلَغ الهيئة المسؤولة عن التعليم، فيما ستُفرَض غرامات تتراوح بين 200 يورو وألف يورو (235-1175 دولار) أو يُحكَم على الوالدين بالسجن كحل أخير.

من جانبها انتقدت الجماعة الإسلامية الدينية في النمسا (IGGO) القرار، واعتبرته "سياسة رمزية تُمارس على حساب الأطفال والديمقراطية"، محذّرة من أنه يقوّض الثقة بسيادة القانون ويهدد التماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى وصم وتهميش الأطفال بدلًا من تمكينهم.