وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الإنذارات دوّت في مستوطنة "نير عام" عقب رصد الصاروخ، مشيرة إلى أن الحادثة أثارت حالة من الذعر في صفوف السكان.

وفي بيان عبر منصة تليغرام، أكدت كتائب القسام أنها قصفت مستوطنة "نير عام"، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين آخرين أُطلقا من غزة وسقطا داخل حدود القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.