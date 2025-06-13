الهجمات على إيران
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أردوغان حول العدوان على إيران: يجب على العالم وضع حدٍّ للّصوصية الإسرائيلية
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، استفزاز صارخ للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حدٍّ لـ"اللصوصية" الإسرائيلية التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي.
أردوغان حول العدوان على إيران: يجب على العالم وضع حدٍّ للّصوصية الإسرائيلية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
13 يونيو 2025

جاء ذلك في منشور للرئيس التركي على منصة إكس، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على إيران.

وقال أردوغان: "لقد وصلت إسرائيل، صباح اليوم، إلى مستوى خطير للغاية في استراتيجيتها لإغراق منطقتنا، خصوصاً غزة، بالدماء والدموع وعدم الاستقرار".

وأكّد أن "هجمات إسرائيل على جارتنا إيران استفزاز صارخ يتجاهل القانون الدولي".

وأشار إلى أن "هذه الهجمات، التي تأتي في وقت تُكثَّف فيه المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني ويزداد فيه الضغط الدولي ضد الأعمال اللا إنسانية التي تستهدف غزة، تُظهر عقلية إسرائيل المخالفة للقواعد".

وأضاف: "تحاول إدارة نتنياهو جر منطقتنا والعالم أجمع إلى كارثة بأفعالها المتهورة والعدوانية وغير القانونية".

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى وضع "حدٍّ للّصوصية الإسرائيلية التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي".

وأكّد ضرورة "منع هجمات نتنياهو وشبكة المجازر التي تشعل منطقتنا بأكملها"، كما أكّد "مرةً أخرى، أننا لا نريد أن نرى مزيداً من الدماء والدمار والصراع في الشرق الأوسط".

وفجر اليوم الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمَّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية في مناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "أطلق، وبتوجيهات من المستوى السياسي، هجوماً استباقياً دقيقاً ومتكاملاً لضرب البرنامج النووي الإيراني".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية وعديد من القدرات العسكرية".

في المقابل، توعَّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، برسالة وجَّهها إلى شعبه، إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، رداً على الهجمات.

مصدر:TRT Arabi
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