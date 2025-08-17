حديث الشرع جاء خلال لقاء جمعه بوفد من محافظة إدلب الأربعاء الماضي، نشرت رئاسة الجمهورية السورية تسجيله المصور على موقعها بمنصة "تليغرام"، اليوم الأحد.

وأشار إلى وجود "قواعد عامة رسخت في سوريا"، لافتاً إلى أنها عممت على كل الدول وهي "وحدة الأراضي السورية وهو اتفاق عام وشامل وغير قابل للمساومة".

وبيّن الشرع أن "فئة بالسويداء كانت تحاول أن تؤزم المشهد بالمحافظة، وعندها نوايا ليست جيدة"، وتابع: "الأحداث الأخيرة حصل فيها من التجاوزات من كل الأطراف وندينها (..) هو مشهد يؤثر سلباً على سياسة الدولة".

وأكد الشرع أن "أكثر من 90% من أهل السويداء مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بوطنهم سوريا ومرتبطون بدمشق"، وقال: "قابلت أكثر من 6 وفود خلال 6 أشهر (..) الحدث الأخير كان فيه تحريض طائفي من بعض الجهات".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.