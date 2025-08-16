سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي وتواصل جهود الإطفاء
أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا اليوم السبت، السيطرة على 80 بالمئة من الحرائق المندلعة في منطقة كسب بالريف الشمالي للمحافظة.
السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي وتواصل جهود الإطفاء
عمليات إطفاء الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي في سوريا / وكالة الأنباء السورية (سانا)
16 أغسطس 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، قوله إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة بنسبة 80 بالمئة على الحرائق في منطقة كسب".

وأضاف كيال، المسؤول في غرفة عمليات إخماد حرائق الساحل، أن "جهود الإطفاء لا تزال مستمرة، وتشمل حالياً عمليات التبريد والمراقبة في مواقع عدة، بينها شجر المعبر ومفرق تشالما".

وأوضح أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة بسبب وعورة التضاريس، واصفاً تلك البؤر بأنها "بسيطة لكن يصعب التعامل معها حالياً"، مشيراً إلى أنّ فرق المراقبة ستواصل متابعة الوضع على مدار 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة وإخماد جميع النيران.

اختيارات المحرر

ومع دخول فصل صيف، شهدت محافظات سورية، لا سيما ريف اللاذقية، حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار والجفاف وسرعة الرياح.

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والحراج، مدعومة بمؤازرات من عدة محافظات، إلى جانب جهود الأهالي في المناطق القريبة من مواقع الحرائق.

وفي يوليو/تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يومياً ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us