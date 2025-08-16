ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، قوله إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة بنسبة 80 بالمئة على الحرائق في منطقة كسب".

وأضاف كيال، المسؤول في غرفة عمليات إخماد حرائق الساحل، أن "جهود الإطفاء لا تزال مستمرة، وتشمل حالياً عمليات التبريد والمراقبة في مواقع عدة، بينها شجر المعبر ومفرق تشالما".

وأوضح أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة بسبب وعورة التضاريس، واصفاً تلك البؤر بأنها "بسيطة لكن يصعب التعامل معها حالياً"، مشيراً إلى أنّ فرق المراقبة ستواصل متابعة الوضع على مدار 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة وإخماد جميع النيران.