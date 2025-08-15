وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان، إلى أن الطرفين بحثا توسيع مجالات الشراكة الثنائية، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى معبر نصيب الحدودي السوري المحاذي لمعبر جابر الأردني.

ولفت البيان إلى أنّ الجانبين ناقشا خلال الزيارة آليات تطوير العمل في المعبر، وسبل تسريع إنجاز المعاملات وتيسير حركة النقل والمسافرين، بما يعزز حجم التبادل التجاري، ويسهم في تجاوز أي صعوبات محتملة.

ووفق البيان ذاته، فقد أجرى الوفدان الأردني والسوري جولة تفقدية في مرافق المعبر، للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة لحركة الشاحنات والمسافرين، في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة البينية وحركة النقل البري بين البلدين.

وأبدى الجانبان استعدادهما المشترك لمعالجة أي تحديات قد تواجه سير العمل في المعبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز استجابة المعبر لزيادة النشاط التجاري.