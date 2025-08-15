سوريا الجديدة
مباحثات أردنية-سورية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير معبر نصيب الحدودي
جرت مباحثات مشتركة، اليوم الجمعة، بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة بدوي، وتناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير آلية العمل في معبر نصيب الحدودي.
15 أغسطس 2025

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان، إلى أن الطرفين بحثا توسيع مجالات الشراكة الثنائية، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى معبر نصيب الحدودي السوري المحاذي لمعبر جابر الأردني.

ولفت البيان إلى أنّ الجانبين ناقشا خلال الزيارة آليات تطوير العمل في المعبر، وسبل تسريع إنجاز المعاملات وتيسير حركة النقل والمسافرين، بما يعزز حجم التبادل التجاري، ويسهم في تجاوز أي صعوبات محتملة.

ووفق البيان ذاته، فقد أجرى الوفدان الأردني والسوري جولة تفقدية في مرافق المعبر، للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة لحركة الشاحنات والمسافرين، في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة البينية وحركة النقل البري بين البلدين.

وأبدى الجانبان استعدادهما المشترك لمعالجة أي تحديات قد تواجه سير العمل في المعبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز استجابة المعبر لزيادة النشاط التجاري.

وشددا على "أهمية مواصلة التنسيق لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم اقتصادهما الوطني".

وفي وقت سابق، أعرب الأردن عن استعداده للتعاون مع الجانب السوري لتنشيط العمل في معبر جابر-نصيب، في ضوء ارتفاع حجم التجارة وحركة المسافرين، إلى جانب اتخاذ عدة خطوات لتفعيل المنطقة الحرة المشتركة وتسهيل عبور الشاحنات في الاتجاهين.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لزيادة وتيرة التنمية في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

مصدر:TRT Arabi
