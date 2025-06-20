وردد المتظاهرون شعارات داعمة للقيادة الإيرانية ومناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، رافعين صوراً لعدد من القادة الإيرانيين الذين قُتلوا منذ اندلاع المواجهات مع إسرائيل، وفقاً لما بثه التليفزيون الرسمي.

كما لوّح المشاركون بأعلام إيران وحزب الله اللبناني، في مشهد وصفه التليفزيون الرسمي بأنه "جمعة تضامن ومقاومة من الأمة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد".

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها: "أُضحّي بحياتي في سبيل المرشد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، قالت المعلمة الإيرانية فريبا غولزار، إحدى المتظاهرات في حرم جامعة طهران: "لسنا خائفين من القنابل التي تلقيها إسرائيل على بلدنا، فاستهداف قادتنا لن يثنينا عن دعم المقاومة".

في حين أضاف رجل الأعمال خسرو ميريازي: "مهما فعلتْ إسرائيل، الشعب الإيراني لا يخاف من حكام تل أبيب"، وفق المصدر نفسه.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.