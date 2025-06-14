الهجمات على إيران
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تقارير عبرية: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ محاولة لاغتيال رئيس أركان جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اللواء عبد الله الغمّاري، من خلال غارة جوية.
تقارير عبرية: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن
غارات أمريكية على اليمن / AA
14 يونيو 2025

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي حاول تصفية الغمّاري، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتيجة العملية، في حين لم ُتصدِر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

تأتي هذه الأنباء في وقت تتواصل فيه المواجهات الإقليمية، إذ أطلقت إيران مساء السبت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد يوم من بدء تل أبيب هجوماً واسعاً على إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، بمشاركة عشرات المقاتلات التي استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتالت خلالها قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وردّت إيران مساء الجمعة بسلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، نفّذتها عبر ستّ موجات، وأدّت بحسب الإعلام العبري إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 214 آخرين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

والسبت واصلت إسرائيل استهداف مواقع داخل إيران، فيما أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل سيدة وإصابة 13 شخصاً آخرين، جراء صواريخ أطلقتها إيران على منطقة حيفا ومحيطها في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الثلاثاء إطلاق صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي، على مطار بن غوريون قرب تل أبيب، مؤكدة إصابة أحد الصاروخين هدفه بدقة، كما أعلنت دخول ميناء حيفا ضمن بنك أهدافها، ردّاً على قصف إسرائيلي طال ميناء الحديدة اليمني.

وتؤكّد جماعة الحوثي استمرارها في استهداف إسرائيل، حتى "إنهاء حرب الإبادة التي تشنّها على الفلسطينيين في قطاع غزة" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي خلّفت، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ونزوح مئات آلاف المدنيين.

مصدر:aa
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