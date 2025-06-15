الهجمات على إيران
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نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تغيير النظام في إيران "قد يكون نتيجة للحرب لأنه نظام ضعيف".
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للحرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للحرب / AP
منذ 17 ساعات

جاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، من مكان لم يُكشف عنه في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "هجومنا على إيران، سينتهي عندما نقضي على قدرتها النووية، وسنفعل ذلك"، ورجح أن طهران تفاجأت تماماً بالهجوم الإسرائيلي، والمفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح.

وأوضح أن إسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم لإزالة "تهديدين وجوديين" في إيران، في إشارة إلى البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

كما شدد على أن إسرائيل "لن تشهد محرقة نووية ثانية، لقد شهدنا واحدة في القرن الماضي"، وعلينا "التحرك الآن" بشأن إيران.

وزعم أن "الاستخبارات الإسرائيلية دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى جماعة الحوثي"، وفق وصفه.

ورداً على سؤال حول هدف الضربات الإسرائيلية المستمرة على إيران وإن كان ضمنها تغيير النظام، قال نتنياهو إن تغيير النظام في إيران "قد يكون نتيجة حتمية للحرب لأنه نظام ضعيف".

كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدمير مفاعل أصفهان، وبدونه لا يمكن لإيران الوصول إلى سلاح نووي"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "طيارين أمريكيين يسقطون المسيّرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل"، وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشكل تهديداً كبيراً لخطط إيران التسلح بالأسلحة النووية واستخدامها".

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلّف حتى الأحد 14 قتيلاً ونحو 345 مصاباً، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق بيانات إسرائيلية.

مصدر:TRT ARABI
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