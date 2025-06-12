تركيا
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تركيا تُعزّي الهند في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب بمدينة أحمد آباد
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب الهند وأسر الضحايا الذين قضوا في حادثة تحطم طائرة ركاب بمدينة أحمد آباد، بولاية غوجارات غربي البلاد.
تركيا تُعزّي الهند في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب بمدينة أحمد آباد
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
منذ يوم واحد

وقالت الوزارة في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ تحطم الطائرة في مدينة أحمد آباد. ونتقدم بتعازينا لشعب الهند ولأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه الحادثة المأساوية".

كانت وسائل إعلام هندية قد أفادت في وقت سابق الخميس، بتحطم طائرة ركاب قرب مطار "ردار فالابهبهاي باتل الدولي في مدينة أحمد آباد، فيما كانت في طريقها إلى مطار غاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

ووفق ما نقلته صحيفة “إنديا توداي” عن مفوض شرطة أحمد آباد، جي. إس. مالك، فقد أسفرت الحادثة عن مقتل 204 أشخاص وإصابة 41 آخرين. ولم تتضح بعد هوية الضحايا، سواء كانوا من ركاب الطائرة أو من السكان المحليين.

كما لم تُصدر السلطات حتى الآن بياناً رسمياً يوضح أسباب تحطم الطائرة، فيما تستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة المأساوية.

مصدر:TRT ARABI
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