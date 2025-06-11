سياسة
2 دقيقة قراءة
وزراء خارجية مصر وإيران وعُمان يناقشون تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
أجرت مصر وإيران وسلطنة عمان، الأربعاء، مباحثات تناولت تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وزراء خارجية مصر وإيران وعُمان يناقشون تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
وزير الخارجية المصري عبد العاطي يؤكد دعم مصر للمسار التفاوضي مع إيران بشأن برنامجها النووي / Reuters
11 يونيو 2025

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي، على هامش منتدى أوسلو للسلام، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي، "الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة".

وشدّد على "عدم وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية".

عبد العاطي، أعرب عن دعم بلاده للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو/حزيران الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

واستمع عبد العاطي، إلى "تقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية-الإيرانية"، حسب البيان.

وأشاد ﺑـ"ﺣرص اﻟجانبين الأمريكي والإيراني على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ".

وثمّن الوزير المصري، "ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ في هذا الإطار".

وأعرب عن دعم بلاده "للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟى اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم في تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم".

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وعلى هامش المنتدى أيضاً، التقى الأربعاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني.

واستعرض ابن فرحان وعراقجي العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) من دون إيضاحات.

والأربعاء، انطلق في النرويج منتدى أوسلو السنوي للسلام بمشاركة واسعة، تشمل وزراء خارجية من دول عديدة بينها إيران وسوريا ومصر والسعودية وسلطنة عمان.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
رغم الفيتو الأمريكي.. الأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير قانون لحل الكنيست وتتهم الحكومة بالتضحية بالجنود
وفود أكثر من 80 دولة مشاركة بالمسيرة العالمية تنتظر وصول قافلة الصّمود إلى مصر للسير نحو غزة
استشهاد أكثر من 80 فلسطينيّاً بينهم 57 من المجوَّعين والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة
قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
مصر ترحب بالمواقف الدولية الداعمة لغزة وتحدد شروط زيارة الوفود الأجنبية لمعبر رفح
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار
إعلام عبري: لا انفراجة بين الحريديم والليكود وتقديرات بطرح مشروع حل الكنيست
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل هوالين شرقي تايوان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us