الحرب على غزة
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التحق بأولاده التسعة.. استشهاد الطبيب حمدي النجار متأثراً بإصابته جراء قصف للاحتلال في غزة قبل أيام
استُشهد الطبيب الفلسطيني حمدي النجار زوج الطبيبة آلاء النجار السبت، متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال أسفر عن استشهاد 9 من أطفاله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 مايو/أيار الجاري.
التحق بأولاده التسعة.. استشهاد الطبيب حمدي النجار متأثراً بإصابته جراء قصف للاحتلال في غزة قبل أيام
استشهاد الطبيب حمدي النجار متأثراً بإصابته بقصف إسرائيلي في غزة قبل أيام / وسائل التواصل
31 مايو 2025

وقال مصدر طبي في مستشفى خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن النجار استُشهد متأثراً بإصابته بالقصف الإسرائيلي على منزله في منطقة قيزان النجار.

وفي 23 مايو/أيار الجاري، فُجعت طبيبة الأطفال الفلسطينية آلاء النجار بوصول جثامين 9 من أطفالها إلى مستشفى ناصر بخان يونس خلال عملها فيه، بعد أن قضوا حرقاً إثر غارة جوية إسرائيلية على منزلها، فيما أصيب يومها آدم، طفلها الوحيد المتبقي، وزوجها الدكتور حمدي النجار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في حينه، إن إسرائيل ارتكبت "مجزرة مروّعة" قُتل فيها 9 أطفال من عائلة النجار بخان يونس، معتبراً أنها "جريمة حرب" وفق كل القوانين الدولية.

وأفاد المكتب الحكومي في حينه بأن هذه المجزرة "جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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