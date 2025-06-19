الهجمات على إيران
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: أحد صواريخ إيران حمل ذخائر فرعية وأصاب مواقع متفرقة في تل أبيب الكبرى
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران صباحاً باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى، يُعتقد أنه كان يحمل رأساً حربياً يحتوي على عدة ذخائر صغيرة، انفجرت في مناطق متعددة عند سقوطه.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أحد صواريخ إيران حمل ذخائر فرعية وأصاب مواقع متفرقة في تل أبيب الكبرى
آثار ضربة صاروخية من إيران على إسرائيل / Reuters
19 يونيو 2025

ونقلت الإذاعة عن مصدرين أمنيين لم تكشف هويتهما، أن "أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران صباح اليوم وسقط في منطقة غوش دان، كان مكوّناً من عدة قذائف صغيرة تناثرت في أكثر من موقع إثر الانفجار".

وأوضح المصدران أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقّق في احتمال أن يكون الصاروخ مزوَّداً برأس حربي عنقودي، ينقسم إلى ذخائر فرعية عند الانفجار.

وأشارا إلى أن الجيش أرسل فرقاً متخصصة في تفكيك القنابل إلى مواقع سقوط الذخائر المنتشرة في أنحاء مختلفة من منطقة تل أبيب الكبرى، بهدف تحديد طبيعة الصاروخ المطلق.

وصباح الخميس أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع صباح اليوم أسفر عن إصابة 271 شخصاً، بينهم 4 في حالة خطرة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه بدأت إيران الردّ بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغت عدد موجاتها حتى الآن 15، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضراراً مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر كل من تل أبيب وطهران الأخرى عدوّها الألدّ، ويُعَدّ عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثّل انتقالاً من "حرب الظل" عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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