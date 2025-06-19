ونقلت الإذاعة عن مصدرين أمنيين لم تكشف هويتهما، أن "أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران صباح اليوم وسقط في منطقة غوش دان، كان مكوّناً من عدة قذائف صغيرة تناثرت في أكثر من موقع إثر الانفجار".

وأوضح المصدران أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقّق في احتمال أن يكون الصاروخ مزوَّداً برأس حربي عنقودي، ينقسم إلى ذخائر فرعية عند الانفجار.

وأشارا إلى أن الجيش أرسل فرقاً متخصصة في تفكيك القنابل إلى مواقع سقوط الذخائر المنتشرة في أنحاء مختلفة من منطقة تل أبيب الكبرى، بهدف تحديد طبيعة الصاروخ المطلق.

وصباح الخميس أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع صباح اليوم أسفر عن إصابة 271 شخصاً، بينهم 4 في حالة خطرة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه بدأت إيران الردّ بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغت عدد موجاتها حتى الآن 15، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضراراً مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر كل من تل أبيب وطهران الأخرى عدوّها الألدّ، ويُعَدّ عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثّل انتقالاً من "حرب الظل" عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.