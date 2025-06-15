الهجمات على إيران
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ترمب: السلام سيحل قريباً بين إسرائيل وإيران ونحن لسنا منخرطين في النزاع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السلام سيحل بين إسرائيل وإيران قريباً، وإنه توجد نقاشات واجتماعات كثيرة تُعقد الآن.
ترمب: السلام سيحل قريباً بين إسرائيل وإيران ونحن لسنا منخرطين في النزاع
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
منذ 21 ساعات

 جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الأحد.

وأضاف ترمب: "على إيران وإسرائيل إبرام اتفاق، وسيفعلان ذلك، تماماً كما أقنعت الهند وباكستان بإبرام اتفاق".

وذكر أنه أوقف حرباً محتملة بين صربيا وكوسوفو في ولايته الأولى (2017-2020)، وأن السلام بين مصر وإثيوبيا كان بفضل تدخله.

وأردف: "كذلك سيحل السلام بين إسرائيل وإيران قريباً. تُعقد نقاشات واجتماعات كثيرة الآن. أفعل الكثير ولا أنال التقدير، ولكن لا بأس، فالناس مُتفهمون".

 وساطة بوتين

وفي السياق ذاته، قال ترمب الأحد إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

وصرح ترمب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولاً".

وأضاف: "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين البلدين، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن".

 وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

 وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلّف حتى صباح الأحد نحو 13 قتيلاً ونحو 345 مصاباً، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

مصدر:TRT ARABI
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