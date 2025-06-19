تركيا
2 دقيقة قراءة
"الدفاع التركية": مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات الإقليمية
أكّدت مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، استعداد القوات المسلحة لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات الإقليمية، مشيرةً إلى أنه جرى تعزيز الإجراءات اللازمة لحماية الحدود التركية ومجالها الجوي.
"الدفاع التركية": مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات الإقليمية
مبنى وزارة الدفاع التركية / AA
19 يونيو 2025

وقالت المصادر في بيان: "في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات لحل قضية البرامج النووية الإيرانية بالوسائل الدبلوماسية، عادت إسرائيل لتهدّد السلام العالمي والإقليمي، وانتهكت القانون الدولي بمهاجمتها جارتنا إيران".

وحذرت من أن "سياسات إسرائيل العدوانية تجاه غزة ولبنان وسوريا وإيران تزيد من زعزعة التوازنات الهشة في المنطقة".

وشدّد البيان على أنه "يجب على إسرائيل أن تتخلى فوراً عن الخطابات والهجمات التي من شأنها أن تزيد من اتساع نطاق الحرب".

وأشارت المصادر إلى أنه "مع بدء الغارات الجوية الإسرائيلية، جرى تعزيز الإجراءات اللازمة لحماية مجالنا الجوي وحدودنا".

وأكّدت أن "قواتنا المسلحة التركية، التي تُعد من أحدث الجيوش وأكثرها احتراماً وقوةً في العالم، لديها العزم والتصميم على حماية بلدها وشعبها اليوم وفي المستقبل، كما فعلت في الماضي، وهي قادرة على ذلك".

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تفيد بانتهاك طائرات إسرائيلية المجال الجوي التركي في أثناء تنفيذها غارات جوية على إيران، ذكر البيان: "إن المعلومات التي تفيد بانتهاك طائرات إسرائيلية لمجالنا الجوي في اليوم الأول من الهجوم غير صحيحة".

وأوضح: "رُصدت التحركات الجوية للأطراف منذ اللحظة الأولى للهجوم، وعند احتمال انتهاك الطائرات الإسرائيلية مجالنا الجوي، أقلعت طائرات الإنذار وبدأت بمهام الإنذار والدوريات الجوية داخل حدودنا".

وأضاف: "تتواصل جهودنا لتطوير قدراتنا في القيادة والتحكم، إلى جانب أنظمة الرادار والدفاع الجوي المحلية والوطنية، بهدف توفير دفاع جوي وصاروخي متكامل ومتعدد الطبقات لتركيا".

وتابع: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية لأنظمة ووحدات أسلحة الدفاع الجوي الديناميكية والمتطورة باستمرار".

أمن الحدود

وفي ما يتعلق بموجة اللجوء من إيران إلى تركيا، قالت المصادر بوزارة الدفاع: "تعمل القوات المسلحة التركية على مدار الساعة، مُجهزةً بأعلى مستويات الأنظمة التكنولوجية والكوادر لضمان أمن حدود تركيا".

وأضافت: "اتُّخذت تدابير أمنية إضافية ومكثفة على جميع حدودنا، بما في ذلك حدودنا مع إيران، ولم تحدث أي حركة هجرة غير منضبطة".

ونوّهت إلى أن "هذه الادعاءات مجرد تضليل إعلامي، ولا توجد بيانات ملموسة أو تأكيد رسمي بوجود موجة هجرة جماعية نحو تركيا".

وجّددت المصادر التأكيد أن "القوات المسلحة التركية مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات الإقليمية".

وأضافت: "نحافظ على أعلى مستويات قدرتنا على الاستجابة لأمن الحدود والأزمات الإنسانية المحتملة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا".

وأشارت إلى أن تركيا "بصفتها دولة تدعم الاستقرار الإقليمي وتفي بمسؤولياتها الإنسانية، تعمل بشكل منظم ومنضبط".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us