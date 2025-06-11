سياسة
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في إطار اتفاق إسطنبول.. كييف تستلم جثث 1212 جندياً أوكرانياً من روسيا
أعلنت أوكرانيا تسلمها جثث 1212 من جنودها الذين قتلوا في الحرب مع روسيا، وذلك بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان في مفاوضات إسطنبول التي استضافتها تركيا في 2 يونيو/حزيران الجاري.
في إطار اتفاق إسطنبول.. كييف تستلم جثث 1212 جندياً أوكرانياً من روسيا
كييف تستلم جثث 1212 جندياً أوكرانياً من روسيا / Reuters
11 يونيو 2025

وذكر بيان نشره مركز تنسيق معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين، على منصة إكس الأربعاء، أنه جرى استلام جثث 1212 جندياً أوكرانياً فقدوا أرواحهم في الحرب في إطار التبادل مع روسيا.

وأضاف البيان أن جثث الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الاشتباكات بمناطق خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون بأوكرانيا ومنطقة كورسك الروسية نُقلت إلى البلاد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات المعنية في أوكرانيا قدمت مساهمات كبيرة في إعادة الجثث، وأكد أنه ستُبذل الجهود في أقرب وقت ممكن لتحديد هوية الجنود القتلى.

وكانت تركيا استضافت في 2 يونيو/حزيران مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني.

والاثنين، جرى تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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