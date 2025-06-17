تركيا
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البرلمان التركي يُدين بالإجماع هجمات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لتحرك دولي عاجل
صدَّق البرلمان التركي بالإجماع على مذكرة صادرة عن رئاسة البرلمان تُدين السياسات الإسرائيلية، وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة، والهجمات الأخيرة على إيران، واصفاً تلك الأعمال بأنها تهدد السلام الإقليمي وتشكل امتداداً لنهج إسرائيلي عدواني ومتسع النطاق.
البرلمان التركي يُدين بالإجماع هجمات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لتحرك دولي عاجل
البرلمان التركي / AA
17 يونيو 2025

وجاء في المذكرة التي حملت توقيع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن "البرلمان التركي يراقب بقلق شديد السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي منذ سنوات طويلة، والتي بلغت ذروتها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة، وامتدت مؤخراً لتشمل الهجمات على إيران".

وأكدت المذكرة أن العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة، والهجمات على إيران، يكشفان بوضوح عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدفع نحو صراع شامل.

وأضافت أن "الشعب الفلسطيني، الذي يرزح منذ عقود تحت نير الاحتلال والتمييز المنهجي، يواجه اليوم خطر الإبادة والجوع في ظل غياب المساعدات الإنسانية، فيما تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستهدافها المدنيين والأطفال خلال انتظارهم المساعدات".

وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تمثل خطوة استفزازية تهدد بإشعال حرب واسعة النطاق، كما تقوّض الجهود الدولية في مجالات التعاون النووي والمفاوضات الدبلوماسية، مؤكدةً أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن تصعيد النزاع الإقليمي".

وفي ما يتعلق بالموقف التركي، شدد البرلمان على التزامه مواصلة المبادرات الهادفة لإحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، مؤكداً أن "البرلمان التركي يقف إلى جانب جميع شعوب المنطقة المتضررة من الحروب والعدوان، ويرفض بشكل قاطع المجازر الإسرائيلية".

كما جدد البرلمان دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي لوقف إسرائيل، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

مصدر:TRT ARABI
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