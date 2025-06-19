الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
روسيا تدعو إلى الحوار بين طهران وتل أبيب وتحذّر واشنطن من المشاركة في الصراع
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح أدلى به الخميس لصحفيين، على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن التوتر سيتسع ويزداد حال شاركت الولايات المتحدة في الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيل على إيران.
روسيا تدعو إلى الحوار بين طهران وتل أبيب وتحذّر واشنطن من المشاركة في الصراع
بيسكوف: التوتر بين إيران وإسرائيل يزداد مع غياب أي مؤشرات للسلام / Reuters
19 يونيو 2025

وأضاف بيسكوف: "مع الأسف لا نرى حالياً أي أرضية تُفضي إلى السلام. نشهد حالياً تصريحات وهجمات متبادلة، كل تصريح أشدّ وطأة من الآخر ودائرة التوتر تتفاقم".

وأكد أن روسيا تدعم إيران سياسياً وتُدين الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة وقف العنف وإرساء وقف إطلاق النار وإحلال السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن روسيا تحافظ على علاقات جيدة ووثيقة مع كل من إيران وإسرائيل، وأن موسكو مستعدة للعب دور الوسيط لإنهاء الصراع.

وتابع: "يعتقد الرئيس فلاديمير بوتين أن حل التوتر بين إيران وإسرائيل ممكن، إلا أن هذا يتطلب وقتاً ومبادرة وإرادة سياسية".

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري بدعم أمريكي ضمني، هجوماً واسعاً على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضراراً مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us