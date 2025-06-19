وأضاف بيسكوف: "مع الأسف لا نرى حالياً أي أرضية تُفضي إلى السلام. نشهد حالياً تصريحات وهجمات متبادلة، كل تصريح أشدّ وطأة من الآخر ودائرة التوتر تتفاقم".

وأكد أن روسيا تدعم إيران سياسياً وتُدين الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة وقف العنف وإرساء وقف إطلاق النار وإحلال السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن روسيا تحافظ على علاقات جيدة ووثيقة مع كل من إيران وإسرائيل، وأن موسكو مستعدة للعب دور الوسيط لإنهاء الصراع.

وتابع: "يعتقد الرئيس فلاديمير بوتين أن حل التوتر بين إيران وإسرائيل ممكن، إلا أن هذا يتطلب وقتاً ومبادرة وإرادة سياسية".

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري بدعم أمريكي ضمني، هجوماً واسعاً على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضراراً مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.