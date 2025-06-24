وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان، في بيان رسمي، إن الهجمات وقعت بين الساعة 02:15 و03:45 فجراً بالتوقيت المحلي (ت.غ+3)، واستهدفت معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، ما تسبب في أضرار كبيرة في منظومتي رادار الموقعين.

وأضاف أن القوات العراقية تمكنت من التصدي لمحاولات أخرى لاستهداف أربعة مواقع عسكرية مختلفة، لم يُفصح عن مواقعها، وأسقطت الطائرات المسيّرة قبل أن تصيب أهدافها.

وأكد النعمان أن جميع المواقع المستهدفة تخضع لسيطرة القوات الأمنية العراقية وتُدار من ضباط ومنتسبين عراقيين حصراً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عليا تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادثة وكشف الجهات المنفذة.

وشدد المتحدث في ختام البيان على أن "هذه الأفعال الإجرامية لن تمر دون عقاب، وستواصل القوات المسلحة العراقية الدفاع عن سيادة البلاد".

وتزامن الهجوم مع تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب ترمب عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه بنفسه سيكون "غير محدود وسيستمر إلى الأبد".

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تستهدف إسرائيل وبدعم أمريكي منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في إيران، بينما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.