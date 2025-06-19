جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة المسؤولين التنفيذيين لوكالات الأنباء الرائدة في العالم بمعهد سانت بطرسبرغ للموسيقى، أمس الأربعاء.

ورداً على سؤال بشأن الظروف المطلوبة لعقد اجتماع على مستوى القادة للتوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا، أشار بوتين إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها، إن "الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كنت رئيساً".

وأوضح بوتين: "ترمب كان مُحقاً في هذا، وفعلاً لو كان رئيساً، لما كان هناك صراعٌ على الأرجح".

ولفت إلى أن اتفاقيات مينسك بشأن حل القضية الأوكرانية لم يجرِ تنفيذها، مذكراً بأن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أدلت بتصريح مفاده أن "اتفاقيات مينسك جرى توقيعها من أجل كسب الوقت لأوكرانيا"، وأن الرئيس الفرنسي السابق أكد ذلك.

وأكد بوتين ضرورة "إيجاد حل قادر على إنهاء الاشتباكات وتهيئة الظروف لعدم تكرار مثل هذا الوضع على المدى الطويل".

وقال إنه مستعد للقاء أي شخص، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفاً: "سنلتقي بمن تُخوله الدولة الأوكرانية صلاحية التفاوض، لكن المشكلة تكمن في من سيوقع الوثائق، فهذا مهم لنا في حل القضايا الخطيرة".

وأكد بوتين أنه وفقاً للدستور الأوكراني، يجري انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات، وأن هذه الفترة لا يمكن تمديدها حتى في حالة الحرب.

وتابع: "لدى أوكرانيا نظامان رئاسي وبرلماني. ماذا يعني هذا؟ جميع هيئات الدولة يُنشئها الرئيس، وجميع المسؤولين العسكريين والوزراء والمحافظين يُعيّنهم الرئيس، لذا، إذا كان الرئيس غير شرعي، يُصبح نظام الحكم بأكمله غير شرعي".

وأردف: "فيما يتعلق بنا، لا يهم من يُجري المفاوضات. أنا مستعد لإجراء المحادثات، ولكن ليس لمشاركة أي شيء، بل لإنهاء الأمر".

وأضاف: "يجب أن تُوقّع الوثائق من سلطات شرعية، وإلا فسيأتي جدد ويقلبون كل شيء رأساً على عقب، وهذا غير ممكن، فنحن نُحلّ قضايا خطيرة".

وشدّد بوتين أنهم أجروا استفتاء في المناطق التي ضمتها روسيا بأوكرانيا وأن هذه الأراضي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من روسيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا أجرت محادثات مع أوكرانيا بإسطنبول عام 2022، مضيفاً "نشكر الرئيس (رجب طيب) أردوغان، جرى إعداد اتفاقية، وبعدها قالوا (الدول الغربية) يجب إلحاق الهزيمة بروسيا في الميدان، لقد تخلّوا عن كل شيء، واتجهوا نحو هذا الهدف، أما الآن فالوضع تغير".

وأكد استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، قائلاً: "هذه المفاوضات لها معنى. اتفقنا على تبادل 1200 جندي أسير، سلمنا 500 منهم واسترددنا 400 جندي، وسلمنا جثث أكثر من 6000 جندي، ومستعدون لتسليم 3000 جثة أخرى، هذا رقم مأساوي".

وبشأن مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، أشاد بوتين بدور تركيا قائلاً: "نتيجة مفاوضات إسطنبول تحمل بعداً إنسانياً، ونشكر الرئيس أردوغان لتسهيل ذلك".

وأشار إلى أن فريقي التفاوض الروسي والأوكراني على اتصال، وقال: إن "(وزير الخارجية هاكان) فيدان وأردوغان يبذلان جهوداً كبيرة من أجل عملية الحل، كما يعمل ترمب بصدق من أجل التوصل إلى حل".