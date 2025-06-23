تركيا
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"تنشر الصراعات في المنطقة".. "العدالة والتنمية" التركي يحذّر من خطر الضربة الأمريكية على إيران
حذّر عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه، من خطر الضربة الأمريكية في إيران، وتسببها في انتشار الصراعات في المنطقة.
"تنشر الصراعات في المنطقة".. "العدالة والتنمية" التركي يحذّر من خطر الضربة الأمريكية على إيران
أكد تشيلك أن توسع الصراعات قد يثير أسوأ السيناريوهات / AA
23 يونيو 2025

وقال تشليك في تغريدة عبر منصة إكس إنّ "الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية يزيد خطر انتشار الصراعات في المنطقة"، مضيفاً أن "توسع هذه الصراعات قد يثير أسوأ السيناريوهات".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي الذي يسعى لإشعال المنطقة بأسرها لا يزال يُشكل تهديداً للجميع"، منوهاً بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مراراً استعداد أنقرة لدعم الدبلوماسية السلمية.

وتوالت الدعوات التركية للعودة إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران، وسط تحذيرات من أن المنطقة والعالم لا يحتاجان إلى مزيد من الصراعات.

وأكد مسؤولون في تركيا أن استمرار التصعيد وغياب المسار الدبلوماسي قد يقود إلى "عواقب كارثية على الأمنين الإقليمي والدولي".

وشنّت الولايات المتحدة فجر الأحد سلسلة غارات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وانضمت بها إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، الذي طال منشآت نووية وقواعد صاروخية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين.

وردّت إيران خلال الأيام الماضية بضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة على عمق الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية شاملة.

مصدر:TRT Arabi
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