الهجمات على إيران
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التصعيد بين إسرائيل وإيران يدفع دولاً أوروبية وآسيوية إلى إجلاء رعاياها
تُجلي عدة دول مواطنيها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد في الصراع بين البلدين، الذي تضمن ضربات صاروخية متبادَلة وارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين.
التصعيد بين إسرائيل وإيران يدفع دولاً أوروبية وآسيوية إلى إجلاء رعاياها
أشخاص يحملون جنسيات أجنبية يتجمعون لمغادرة إسرائيل في حافلات عبر مصر / Reuters
17 يونيو 2025

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، إن ألمانيا تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمّان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد، غداً الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تبادل الصواريخ مع إيران.

وفي بولندا، أعلنت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيكا-دينديس في وارسو، يوم الاثنين، إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل. وقد سجل نحو 200 شخص أنفسهم للمشاركة في العملية.

في السياق نفسه، بدأت سلوفاكيا نقل المواطنين السلوفاكيين ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي جواً من إسرائيل عبر الأردن وقبرص.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء، إنها أجْلت العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا، أمس الاثنين.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن السفارة الروسية في طهران تعمل "على مدار الساعة" لضمان إمكانية مغادرة المواطنين الروس إيران عبر نقطة تفتيش على الحدود مع أذربيجان.

من جانبها، نصحت الصين، التي تربطها أيضاً علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بإيران، مواطنيها بمغادرة إسرائيل في أسرع وقت ممكن عبر الحدود البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

وبدأت باكستان عملية إعادة طوعية لمواطنيها من إيران بالحافلات إلى المعابر الحدودية البرية.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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