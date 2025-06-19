تركيا
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أردوغان وعلييف يشاركان في حفل تسليم منازل لمتضرري الزلزال جنوبي تركيا
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل تسليم منازل لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب 11 ولاية تركية يوم 6 فبراير/شباط عام 2023.
أردوغان وعلييف يشاركان في حفل تسليم منازل لمتضرري الزلزال جنوبي تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل تسليم منازل لمتضرري الزلزال، قهرمان مرعش / AA
19 يونيو 2025

ونُظّم الحفل اليوم الخميس في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وسط حضور جماهيري حاشد.

وفي كلمة له خلال الحفل، شكر أردوغان الشعب الأذربيجاني على تضامنه الكبير مع الشعب التركي في محنة الزلزال.

وأكّد أردوغان أن حكومته تواصل العمل بلا كلل ولا ملل لتضميد جراح المتضررين من الزلزال وأن جميع من فقدوا منازلهم في تلك الكارثة سيحصلون تباعاً على منازل أفضل.

من جانبه أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استمرار تضامن بلاده مع الشعب التركي خصوصاً المتضررين من الزلزال.

وأضاف أن إنشاء آلاف المنازل الجديدة خلال فترة قصيرة، يعكس مدى اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشعبه.

وأشار إلى أن نهضة المناطق المتضررة من الزلزال خلال هذه الفترة الوجيزة، تؤكد قوة تركيا.

وشدّد على أهمية استمرار الأخوَّة بين الشعبين التركي والأذربيجاني قائلاً: "عاشت الأخوَّة التركية-الأذربيجانية".

وعقب كلمتَي الرئيسين، سُلّمَت المنازل لأصحابها في عدة ولايات، عبر نظام سحب القرعة.

مصدر:TRT ARABI
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