وفي تصريحات له الأحد، أكد ترمب أن إيران ستواجه قوة عسكرية أمريكية "بمستويات غير مسبوقة" إذا أقدمت على مهاجمة الولايات المتحدة، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً وشاملاً.

وفي سياق متصل، قال ترمب إن التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل ممكن "بسهولة"، معتبراً أن من الممكن إنهاء هذا الصراع بشكل نهائي عبر تسوية شاملة تجمع الطرفين.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

ويُعد الهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً واضحاً من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.