الهجمات على إيران
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"تمهيداً لقصفها".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنذر بإخلاء منطقة صناعية شمال إيران
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إنذاراً عاجلاً لإخلاء المنطقة الصناعية "سفيدرود" الواقعة في قرية كلش طالشان شمال إيران، بدعوى وجود "بُنى عسكرية" تابعة للنظام الإيراني تمهيداً لاستهدافها.
"تمهيداً لقصفها".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنذر بإخلاء منطقة صناعية شمال إيران
آثار الدمار الناجمة عن قصف إسرائيلي لإيران / AA
منذ يوم واحد

وجاء التحذير في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، وُجّه باللغتين العربية والفارسية، مرفقاً بخارطة توضّح الموقع المستهدف، واعتبره الجيش خطوة استباقية قبيل تنفيذ "هجمات وشيكة" على ما وصفه بـ"البُنى التحتية العسكرية".

ويأتي هذا الإنذار ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران لليوم السابع على التوالي، والذي بدأ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أمريكي، واستهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية ومقارّ عسكرية، بالإضافة إلى قادة وعلماء نوويين.

وفي 16 من الشهر ذاته، وجّهت إسرائيل أول تحذير من نوعه لسكان منطقة في العاصمة الإيرانية طهران، مطالبة بإخلائها قبل تنفيذ غارات، في سابقة اعتُبرت تصعيداً ميدانياً ورسالة نفسية ضمن الصراع المتصاعد.

وردّت طهران على الهجمات بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة نحو العمق الإسرائيلي، ما أدى إلى أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وبحسب آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، معظمهم من المدنيين.

فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 639 قتيلاً وأكثر من 1329 مصابًا حتى صباح الخميس، استناداً إلى توثيق ميداني.

وفي المقابل، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "القناة 12"، أن الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 800 آخرين، إثر موجات مكثفة من الصواريخ والمسيّرات.

وتتزايد مؤشرات التصعيد مع ورود تقارير غربية وعبرية عن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عمليتها ضد إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعا فيها طهران إلى الاستسلام دون شروط، ولوّح خلالها بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.

مصدر:aa
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