وقال أردوغان: "ننتظر من أوروبا أن تُظهر الحماسة والاهتمام اللازمين لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة".

وأضاف: "علينا حشد كل مواردنا لضمان وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانية، وجعل غزة قابلة للحياة مرة أخرى".

ولفت أردوغان إلى وجود حاجة إلى إنشاء هيكل حوكمة عالمي عادل وشامل من أجل تجاوز أزمة الثقة على الساحة الدولية.

وأكد أن "جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير صناعاته الدفاعية الخاصة مفيدة في هذه الفترة الحرجة التي نناقش فيها مستقبل الأمن الأوروبي".

وتعليقاً على مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، قال أردوغان إنه من المهم جداً تشجيع الطرفين دون أي إملاءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم نظراً إلى حساسية العملية.

وفي وقت سابق اليوم، كان في استقبال الرئيس أردوغان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، عند مدخل ساحة إسكندر بك، مكان عقد القمة.

ورافق رئيس الوزراء الألباني أردوغان إلى دار الأوبرا، حيث ستُعقد جلسات القمة.

ورداً على سؤال صحفي عن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، قال أردوغان: "معاً أنا وشقيقي (راما)، سنتحدث عن السلام من ألبانيا إلى العالم أجمع".

وأجرى أردوغان محادثة قصيرة مع عدد من الزعماء، بينهم رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، في دار الأوبرا.

وفي البرنامج الافتتاحي للقمة، جلس أردوغان جنباً إلى جنب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وبعد البرنامج الافتتاحي انتقل القادة إلى المكان الذي جرى فيه التقاط الصورة العائلية، وقبل ذلك أجرى أردوغان محادثة قصيرة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز.