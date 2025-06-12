وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، أن الوزيرين بحثا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، والاستعدادات المتعلقة بالاجتماعات التي ستعقد في الأيام المقبلة بشأن فلسطين.

ومن المزمع عقد مؤتمر دولي للسلام بين 17 و20 يونيو/حزيران الجاري، في نيويورك، بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.