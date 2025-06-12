تركيا
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فيدان يبحث مع نظيره القطري جهود وقف إطلاق النار بغزة واستعدادات اجتماعات فلسطين بنيويورك
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين فيدان وابن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء.
فيدان يبحث مع نظيره القطري جهود وقف إطلاق النار بغزة واستعدادات اجتماعات فلسطين بنيويورك
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القطري جهود وقف إطلاق النار بغزة / AA
منذ 17 ساعات

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، أن الوزيرين بحثا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، والاستعدادات المتعلقة بالاجتماعات التي ستعقد في الأيام المقبلة بشأن فلسطين.

ومن المزمع عقد مؤتمر دولي للسلام بين 17 و20 يونيو/حزيران الجاري، في نيويورك، بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:aa
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