واستنكرت السعودية، اليوم الإثنين، الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في قطر، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقالت الخارجية السعودية في منشور على منصة إكس: "تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وفي ذات السياق، أدانت الإمارات بأشد العبارات "استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر"، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، مساء اليوم الاثنين، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جهتها أعربت سلطنة عمان، الاثنين، عن تضامنها مع قطر بعد الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في أراضيها، وحملت إسرائيل مسؤولية التصعيد.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، عن "استنكار سلطنة عمان للتصعيد الإقليمي المتواصل الذي تشهده المنطقة والذي سببته إسرائيل بهجومها الصاروخي اللامشروع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبادل الهجمات الصاروخية المتواصلة منذ ذلك الحين".

“تصعيد خطير”

وفي سياق متصل، أدانت الكويت الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في قطر، واعتبرته "تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار” بالمنطقة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان، مساء اليوم الاثنين "حق قطر في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر"، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها "لتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة".

من جانبه، أدان الأردن، مساء اليوم الاثنين، الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، معتبراً ذلك "تصعيداً خطيراً".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أكدت فيه إدانة الأردن "الشديدة للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة" واعتبرته "خرقاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا".

وفي السياق، أكدت مصر، "تضامنها الكامل" مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، عقب استهداف إيران لقاعدة العديد الأمريكية

وعبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء اليوم الاثنين، عن "أدانتها واستنكارها الشديدين" للهجمات الإيرانية على قطر، معربة عن قلقها البالغ إزاء "التصعيد المتسارع" في المنطقة.

“انتهاك سافر”

من جهتها اعتبرت فلسطين الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية "انتهاك سافر لسيادة دولة قطر"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وأدانت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، الهجوم الصاروخي الذي استهدف سيادة دولة قطر ومجالها الجوي من خلال قصف قاعدة العديد الأمريكية، ووصفته بالهجوم "السافر"

كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، بأشد العبارات "العدوان الإيراني السافر" الذي استهدف دولة قطر في اعتداء صارخ على سيادتها ومجالها الجوي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية إيرانية ضد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن بعض الصواريخ أصابت القاعدة الأمريكية وأنّ المعلومات التي لديهم تفيد بـ"إصابة 3 صواريخ قاعدة العديد حتى الآن".

وتُعد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، إذ تضم 8000 جندي أمريكي.

وإلى جانب قاعدة العديد يوجد لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف جندي في قواعدها العسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.