وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوباً دون تسجيل مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، اعتقل الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مواطناً من مدينة نابلس، خلال حملة مداهمات شملت عدة بلدات وقرى في المحافظة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت المواطن عمر حنّو، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من السكان.

كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، ودمرت صرح الشهيد فوزي مخالفة المُقام في ساحة البلدة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام متزامنة في قرى مادما وتل وعورتا جنوب نابلس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، دون تسجيل اعتقالات إضافية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في قرى المزرعة الغربية وأبو شخيدم وبرقا، اعتقلت خلالها 16 مواطناً.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة (وفا) أن الحملة شملت تخريب ممتلكات ومنازل في المزرعة الغربية، واعتقال 12 مواطناً، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في قرية أبو شخيدم، وشاباً من قرية برقا بعد مداهمة منزله.

وعلى صعيد المواجهات، أصيب مساء الاثنين فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامات متواصلة للمدن والبلدات ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. ونقلت وكالة وفا عن طواقم الهلال الأحمر أن أحد المصابين نُقل إلى مستشفى في طولكرم بعد إصابته برصاص الاحتلال في ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما جرى تسجيل إصابة ثانية بشظايا رصاص في ظهر شاب بالحي الشرقي من طولكرم.

وشهدت الضفة اقتحامات متواصلة في مناطق عدة، منها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ومخيم الفوار جنوب الخليل، دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات في تلك المناطق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتَي الشيوخ وسعير شرق الخليل، دون وقوع إصابات. في المقابل، واصل الجيش فرض قيود مشددة على الضفة بإغلاق طُرق فرعية في قريتَي اللبن الشرقية جنوب نابلس وترمسعيا شمال رام الله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وفي إطار الاعتداءات الاستيطانية، أفادت وفا بأن مستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية قرب بلدة ترمسعيا بالحجارة ورشّوا ركابها بغاز الفلفل. يأتي ذلك في وقت أُعلن فيه عن مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وتزامناً مع العمليات العسكرية في قطاع غزة، صعّدت إسرائيل والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 981 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17,500، وفق إحصائيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي عملياتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى سقوط أكثر من 187 ألف ضحية بين قتيل وجريح، ومعاناة مئات الآلاف من النازحين.