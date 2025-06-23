جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الأركان القطري، اللواء شايق الهجري، في العاصمة الدوحة، وتابعه مراسل الأناضول.

وأوضح الهجري أن إيران أطلقت دفعتين من الصواريخ باتجاه القاعدة الأمريكية، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى المؤلَّفة من 7 صواريخ أُسقطت جميعها فوق البحر، فيما شملت الدفعة الثانية 11 صاروخاً، سقط أحدها داخل القاعدة دون أن يُحدث أضراراً، فيما جرى اعتراض الصواريخ العشرة الأخرى.

في السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال المؤتمر نفسه، بأن بلاده أمَّنت مجاليها الجوي والبحري تحسباً لأي تهديد، وذلك في ضوء تصريحات إيرانية بُعيد الغارات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، فجر الأحد.

كان التليفزيون الإيراني قد أفاد في وقت سابق بأن الهجوم الإيراني، الذي أُطلق عليه اسم "بشائر الفتح"، استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأدانت الدوحة الهجوم الإيراني، وعدَّته انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، مؤكدةً في بيان رسمي على لسان الأنصاري، أنها تحتفظ بحق الرد.

كما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إلى تنفيذ هجوم مماثل على قاعدة أمريكية أخرى في العراق.

كانت الولايات المتحدة قد شنّت، فجر الأحد، غارات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، بالتزامن مع دعم عسكري ولوجيستي للضربات الإسرائيلية ضد إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تتبادل إيران وإسرائيل ضربات عسكرية مكثفة، تستهدف من جانب إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية ومسيَّرات، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين.