جاء ذلك في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، حيث أعرب أردوغان عن تعازيه لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوري.

وأضاف الرئيس التركي: "لن نسمح باستدراج سوريا مجدداً إلى بيئة غير مستقرة بواسطة تنظيمات إرهابية تابعة للغير، وسنستمر بدعم الحكومة السورية في مساعيها لمكافحة الإرهاب".

وأكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري وحكومته في مواجهة "هذا العمل الإرهابي الدنيء الذي يستهدف أمن سوريا وسلامتها ووئامها الداخلي وثقافة العيش المشترك واستقرار المنطقة".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت الأحد أن انتحارياً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي دخل كنيسة القديس مار إلياس في دمشق وأطلق النار قبل أن يفجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأسفر الهجوم، وفق وزارة الصحة السورية، عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 63 آخرين، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية حتى الساعة 06:30 ت. غ.

وفي 26 مايو/أيار الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خلايا لتنظيم داعش الإرهابي بريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.