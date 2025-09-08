ويعد الخسوف القمري الكلي نادراً وهو الأطول منذ سنوات، إذ يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر، ويتحول لونه إلى الأحمر النحاسي، في مشهد فلكي يشاهده نحو 77% من سكان العالم.

ويمكن لنحو 60% من سكان العالم، متابعة جميع مراحل الخسوف من البداية إلى النهاية، حسب ما أوردت تلك المصادر نقلاً عن تقديرات فلكية.

وصلاة الخسوف سُنَّة مؤكدة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أداها بنفسه، وهي ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان بالفاتحة وما تيسّر من القرآن، وركوعان وسجدتان، وفق بيان سابق للأوقاف المصرية.

في مصر، رصد مرصد حلوان الحكومي الظاهرة، إذ تابعها مواطنون عبر تلسكوبات كبيرة، كما أُقيمت صلاة الخسوف في عدد من المساجد الكبرى.

وفي السعودية، ‏أفادت قناة الإخبارية الرسمية، بأن سماء المملكة شهدت ظاهرة ‎خسوف القمر، لافتة أن تلك الظاهرة هي الأطول منذ عام 2018 بالبلاد.

وأدى مصلون صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين (المسجدين النبوي والحرام)، وفق المصدر ذاته.