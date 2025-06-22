الهجمات على إيران
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"إعلان إسطنبول".. منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران
أدان "إعلان إسطنبول" المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على إيران، عقب الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي انعقدت في إسطنبول يومي السبت والأحد.
"إعلان إسطنبول".. منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران
صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركين في الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2025
22 يونيو 2025

وندد الإعلان بسياسات إسرائيل التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك اعتداءاتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، وأفعالها التي تنتهك القانون الدولي، معداً ذلك انتهاكاً واضحاً لسيادة وأمن الدول المعنية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات رادعة" لوقف عدوان إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها.

وأشار إلى أنه تقرر إنشاء "مجموعة اتصال وزارية" مكلفة إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة، لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، ووقف العدوان على إيران، والتوصل إلى حل سلمي.

 "تصعيد خطير"

وفي وقت سابق اليوم، عدّت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، استهداف واشنطن المنشآت النووية الإيرانية يمثل "تصعيداً خطيراً"، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وأن يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

 وفي بيان عبر منصة إكس، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن "عميق انشغالها لتطورات الأحداث إزاء استهداف المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أن ذلك "يمثل تصعيداً خطيراً، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وأن يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية"، استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
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