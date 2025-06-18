الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
تل أبيب تشن غارات جديدة على طهران والحرس الثوري يستخدم الجيل الأول من صواريخ فتّاح في ضرب إسرائيل
بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، هجوماً جديداً على العاصمة الإيرانية طهران، عقب توجيه إنذار بإخلاء إحدى المناطق بها.
تل أبيب تشن غارات جديدة على طهران والحرس الثوري يستخدم الجيل الأول من صواريخ فتّاح في ضرب إسرائيل
تل أبيب تشن غارات جديدة على طهران والحرس الثوري يستخدم الجيل الأول من صواريخ فتّاح في ضرب إسرائيل / Reuters
18 يونيو 2025

وقال جيش الاحتلال عبر بيان إن سلاح الجو "بدأ الآن موجة من الهجمات على طهران"، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور.

وجاء ذلك بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذاراً باللغة الفارسية لسكان المربع رقم 18 في طهران بالإخلاء الفوري تمهيداً لقصفها، قبل أن يصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً بإخلاء منطقة في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الجيش سيعمل خلال الساعات المقبلة في هذه المنطقة، كما فعل خلال الأيام الأخيرة في أنحاء مختلفة من طهران، لاستهداف بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني"، على حد ادعائه.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه جرى تفعيل المضادات الجوية في مدينتي برند ورباط كريم جنوب غربي طهران، فيما تصدت المضادات الدفاعية لأهداف إسرائيلية في العاصمة طهران.

كما أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن إسرائيل هاجمت منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو الموقع نفسه الذي استهدفته في أكتوبر.

وجاء ذلك عقب إطلاق إيران بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، رشقتين صاروخيتين شملتا نحو 30 صاروخاً خلال أقل من ساعة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بأحد المباني، أخفقت الدفاعات في اعتراضها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، إستخدامه الجيل الأول من صواريخ فتّاح في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3. وقال إن صواريخ فتّاح الإيرانية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية مما منحها "سيطرة كاملة" على المجال الجوي الإسرائيلي. وأضاف: “عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني”.

وتشن إسرائيل، منذ فجر الجمعة، عملية عسكرية ضد إيران بدعم أمريكي، استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية.

وترد طهران على الهجمات بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، أدت إلى مقتل نحو 24 شخصاً وإصابة مئات آخرين داخل إسرائيل.

وتتصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب، مع تقارير غربية وإسرائيلية تشير إلى احتمال انضمام الولايات المتحدة رسمياً إلى العمليات، بخاصة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، دعا فيها إيران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us